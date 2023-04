Anonieme Tiesj Benoot geeft fout toe in de Ronde van Vlaanderen

Tiesj Benoot eindigde als 13de in de Ronde van Vlaanderen, maar was eigenlijk nooit echt vooraan te zien. Achteraf erkende Benoot dat hij zelf fouten had gemaakt.

Van Hooydonck en Laporte konden in zekere zin wel nog hun rol spelen voor Van Aert in de Ronde van Vlaanderen, maar Benoot liep achter de feiten aan en speelde eigenlijk nooit mee vooraan. "Ik zat iets te ver bij de tweede beklimming van de Oude Kwaremont. Ik zat nog niet eens zo ver achter Wout, maar die mannen reden al weg met een stuk of vijf jongens", zei Benoot. "Daar was ik niet mee, dus toen zat ik erachter met renners die al redelijk moe waren. Pas op de laatste keer Kwaremont kon ik daarvan weg rijden, maar het kalf was toen al verdronken." Fout gemaakt "Op de Berendries had ik echter altijd mee moeten zijn met Benoit Cosnefroy en Matteo Jorgenson, dat is een fout. Als ik daar mee ben, is het een andere situatie vooraan. Dan zitten we met twee voorin en dat zou meer steun zijn voor Wout", gaf Benoot nog toe.