Bakelants trekt nu al conclusie met zicht op de Tour voor Pogačar en ziet daar zelfs gevolgen in voor Evenepoel

Tadej Pogačar heeft zondag de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. Maar gaat de Sloveen dat zich niet weer beklagen in de Tour?

Vorig jaar werd Tadej Pogačar nog geklopt in de sprint in zijn eerste deelname aan de Ronde van Vlaanderen, maar dit jaar toonde de Sloveen zich de allerbeste en pakte alweer een Monument, zijn vierde al.

Maar vorig jaar kwam Pogačar in de Tour toch iets tekort en verloor die van Vingegaard. Jan Bakelants verwacht dan ook een reactie van UAE Team Emirates als dat dit jaar weer het geval zou zijn.

"Ik denk dat de sjeik niet zo heel tevreden gaat zijn als Pogačar de Tour dit jaar niet wint en hij weer geklopt wordt. Dan denk ik dat er intern wel wat dingen gaan veranderen", zei Bakelants bij Sporza.

"Dan gaan ze wel zeggen: 'Tadej, je hebt dat nu gewonnen en dat is heel tof, maar nu gaan we terug naar what really matters'. Dan denk ik wel dat ze hun strategie intern gaan aanpassen."

Evenepoel?

"Dan zal hij hier (in de Ronde, red.) nog wel starten, maar niet meer in de Ardennen of omgekeerd. Dan zal er toch die stap terug zijn en zal er weer meer specialisatie komen."

"Maar wint hij nu wel straks gewoon in juli, dan denk ik dat er misschien nog meer mannen gaan komen meedoen. Waarom niet Evenepoel zelfs. En dan gewoon weer meedoen in de Tour om te winnen", besloot Bakelants.