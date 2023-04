Remco Evenepoel lacht nog eens goed over gerucht op starten in Ronde van Vlaanderen

Geen Remco Evenepoel aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Dat was ook niet gepland, maar hijzelf en ploeg suggereerden dat wel de dagen voorafgaand aan de Ronde.

Na de Ronde van Catalonië bleef Remco Evenepoel eerst nog even in Barcelona met zijn vrouw Oumi om dan voor een paar dagen terug te keren naar België. Het gerucht over het starten van Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen werd plots versterkt.

Evenepoel ging dan wel trainen in België, maar bleef weg van de beslissende zone van de Ronde van Vlaanderen met de Oude Kwaremont en de Paterberg. Soudal Quick-Step plaatste enkele foto's van Evenepoel met een hint naar de Ronde.

Maar vorige week donderdag vertrok Evenepoel toch weer naar Tenerife en de Teide om daar Luik-Bastenaken-Luik en de Giro voor te bereiden. De dag van de Ronde knipoogde Evenepoel nog even naar de geruchten.

Zo schreef hij bij zijn trainingsrit, "RVV 2023 DNS’, ofwel ‘Ronde van Vlaanderen, Did Not Start’ met als ludiek bijschrijft 'Missed my flight yesterday' ofwel dat hij zijn vliegtuig had gemist om de Ronde te rijden.