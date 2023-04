Soudal Quick-Step geeft teken van leven, heroplevende topper looft ploegmaat: "Tim Merlier was van grote waarde"

Tim Merlier is zo'n complete renner geworden dat hij ook in de Ronde van waarde is. Soudal Quick-Step kon zich overigens weinig verwijten in Vlaanderens Mooiste.

Het kreeg wel geen renner op het podium, maar met de koerswijze op zich was weinig mis. Een gretige Kasper Asgreen reed naar een zevende plaats. "Dit is meer in lijn met wat ik van mezelf verwacht. Het is een lange weg terug geweest", zegt de voormalige winnaar van de Ronde, die inderdaad zijn beste koers sinds lang reed.

"Ik mis nog steeds iets wanneer ik andere moet volgen, maar ik hoop dat dit een laatste stap was die ik nodig had om mezelf terug te vinden. Door de valpartijen misten we enkele van onze jongens, dus ik besloot van ver te gaan. We werkten goed samen in die groep en geloofden in onze kansen."

BOOST VOOR MORAAL

Dat geloof bleek terecht, want deze groep bleef lang voorop. Ook aanwezig: ene Tim Merlier. "Het werk van Tim was erg belangrijk, hij was van grote waarde. Een top-10 klassering in een zware editie van de Ronde is een boost van onze moraal. Eentje die kwam na een erg goede koers van mijzelf en de hele ploeg."