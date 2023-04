Een kruis door het voorjaar van Biniam Girmay?: "Echt zonde"

Mogelijk zit het voorjaar van Biniam Girmay er al op. Door zijn zware hersenschudding komt Parijs-Roubaix sowieso te vroeg en mogelijk komt ook de Amstel Gold Race in gevaar.

In de aanloop naar de 2e passage van de Oude Kwaremont tikte Biniam Girmay het wiel van Matej Mohoric aan. Girmay kwam zwaar ten val en liep daarbij een zware hersenschudding op. Na de Ronde van Vlaanderen ging Girmay in principe nog Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race rijden, maar mogelijk moet hij van die plannen afzien.

Volgens het hersenschuddingsprotocol van de UCI mag hij Parijs-Roubaix sowieso al niet rijden. "Hij had er graag gereden, maar in de gegeven omstandigheden is dat not done", vertelde ploegleider Hilaire Van der Schueren aan Het Nieuwsblad.

De Amstel Gold Race is iets anders. Of Girmay daar kan starten, hangt af van hoe zijn hersenschudding evolueert. Al is er niet veel tijd, want de Amstel Gold Race gaat een week na Roubaix al door. Als hij ook daar niet kan starten, zit het voorjaar van Girmay er al op. "Echt zonde", vindt Van der Schueren. "Ik had echt het gevoel dat hij elke wedstrijd beter werd."