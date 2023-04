Lotto Dstny kijkt voor de Scheldeprijs met argusogen naar de weersvoorspelling: "Momenteel in het voordeel van ons"

Woensdag is het de Scheldeprijs in Schoten. Lotto Dstny heeft zijn selectie bekendgemaakt en kijkt vooral naar het weer.

De Scheldeprijs staat woensdag op het programma en vertrekt nog altijd in Terneuzen. Zo gaat het richting Schoten dwars door Zeeland. De weersvoorspellingen met eventuele waaiers worden dan ook telkens met argusogen in het oog gehouden.

Momenteel wordt er niet zo veel wind voorspelt en dus is de kans op waaiers niet zo groot. Lotto Dstny ziet dat graag gebeuren. "Het verandert onze tactiek niet echt. Weinig wind is zelfs in het voordeel van ons", aldus ploegleider Allan Davis.

Lotto Dstny trekt met Caleb Ewan als kopman naar de Scheldeprijs. Hun tactiek is duidelijk: ze mikken op de sprint en daar hoopt het team dat "Ewan zijn snelle benen kan laten zien". Voor de sprint kan Ewan rekenen op onder meer Jasper De Buyst en Jacopo Guarnieri.