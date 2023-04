Jasper Philipsen schrijft opnieuw de Scheldeprijs op zijn naam

Jasper Philipsen heeft de Scheldeprijs voor de 2e keer in zijn carrière gewonnen. Hij won in de massasprint voor Sam Welsford en Mark Cavendish.

De Scheldeprijs vertrok in Terneuzen en via een lus door Zeeland trok het peloton naar België. Via Wuustwezel en Hoogstraten ging het peloton naar Schoten om daar nog 3 plaatselijke ronden met de kasseistrook van de Broekstraat te rijden. In totaal stond zo'n 205 km op het menu.

Meteen na de start vertrokken 8 renners. Daarbij zaten onder meer Ruben Apers en Ceriel Desal. Ze kregen snel 3 minuten en de sprintersploegen namen de controle in het peloton over.

Op voorhand was het de vraag over er waaiers zouden kunnen zijn, maar er stond niet genoeg wind en daardoor was er nooit gevaar op waaiers. Zo bleef het peloton heel de tijd samen en was het wachten tot de finale.

Het verschil met de kopgroep ging gestaag naar beneden. In de kopgroep hielden ze een hoog tempo aan en niet iedereen kon blijven volgen. Ze bleven nog met 4 (met Apers en Desal) over. Uiteindelijk werden zij in de slotkilometers gegrepen.

Het was een chaotische voorbereiding en uiteindelijk ging Edward Theuns als 1e aan. Philipsen zat wat ingesloten, maar aan de koord vond hij nog een gaatje en kwam hij eruit. Hij won voor Sam Welsford en Mark Cavendish.