Jonas Vingegaard is oppermachtig op de 1e aankomst bergop in de Ronde van het Baskenland

Jonas Vingegaard heeft de 3e rit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. Hij was op de steile aankomst bergop duidelijk de sterkste en pakte de leiderstrui van Ide Schelling over.

In de Ronde van het Baskenland stond de 1e aankomst bergop op het programma. Halfweg begon het stevig bergop te gaan en daarna volgden de beklimmingen elkaar in sneltempo op. Uiteindelijk lag de finish na bijna 163 km in Amasa-Villabona op een stevige klim. Die was 1,1 km aan 9,4% lang en er waren stroken tot 26% bij.

De start van de etappe was nog niet lang gegeven en al snel werd de vlucht van de dag gevormd. In 3 schuiven vormde zich een kopgroep van 6 renners met onder meer Rémi Cavagna. Cavagna was de motor van de kopgroep, maar op 25 km van de streep werd de laatste vluchter gegrepen.

Meteen daarna gingen 3 renners in de aanval. Laurens Huys ging samen met Esteban Chaves en Bauke Mollema op zwier, maar op een volgende klim moesten Huys en Mollema Chaves laten gaan. Zo bleef Chaves alleen vooruit rijden. In de slotkilometers kreeg hij het gezelschap van James Knox en Juan Pedro Lopez.

Door de vele hellingen moest leider Ide Schelling lossen en zo kregen we sowieso een nieuwe leider. Het leiderstrio begon met een kleine voorsprong aan de slotklim. Lopez probeerde net voor de terugkeer van het peloton nog voorop te blijven. Jonas Vingegaard versnelde en niemand kon nog volgen. Hij won voor Mikel Landa en Enric Mas. De Deen neemt ook de leiderstrui over.