Lotto Dstny over zegeloze Caleb Ewan: "We zouden wel heel dom zijn als we dat zouden doen"

De tijd dringt voor Caleb Ewan. De Australiër won dit jaar nog niet en rijdt met de Scheldeprijs zijn laatste koers van het voorjaar. Bij Lotto-Dstny tasten ze ook wat in het duister.

Terwijl Arnaud De Lie al drie keer won, zit Caleb Ewan nog altijd aan nul zeges in 2023. En de Scheldeprijs is zijn laatste koers van het voorjaar voor zijn focus naar de Tour gaat.

De tijd dringt dus. "Wij verwachten resultaten van hem. Dat weet Caleb ook. Hij is hier om te presteren, maar ik vind het niet nodig om hem extra druk op te leggen. Wij hebben vertrouwen in hem, we hebben nog geduld", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij HLN.

Sprint afgebot door klassiekers?

Volgens de ploeg rijdt Ewan ook zijn beste waardes ooit en hij was er zowel in de UAE Tour als in de GP Monseré al heel dicht bij met een millimetersprint. Maar Ewan reed, op eigen vraag, dit jaar ook al heel wat (Vlaamse) klassiekers.

Traint hij daardoor meer op uithouding waardoor zijn sprint is afgebot? "We zouden wel heel dom zijn als we dat zouden doen. Snelheid en explosiviteit zijn zijn wapen, dat willen we net sterker maken. Het is niet onze bedoeling om Caleb om te bouwen tot een ander soort renner", zegt Van de Wouwer nog.

Het zit in de details. Als die eerste overwinning er komt, dan zal de tweede ook wel snel volgen denkt de ploeg. Na de Scheldeprijs kan de wereld er dus al helemaal anders uitzien.