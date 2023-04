Jasper Philipsen heeft twijfels over een mogelijke WK-selectie: "Hierom is het voor mij bijna onmogelijk"

Jasper Philipsen is op papier kandidaat om in Glasgow wereldkampioen te worden, maar zelf heeft hij twijfels over zijn selectie. Dat heeft te maken met de landenteams die er op het WK zijn.

Het WK gaat in 2023 in Glasgow door. Het is een parcours voor een klassiek renner waar de mannen met snelle benen ook een kans hebben. "Ik vind koersen voor een land wel iets hebben", vertelde Jasper Philipsen in de podcast Vals Plat. "Maar je rijdt het hele jaar door voor een merkenploeg. Zo zal ik dit jaar altijd door het team geselecteerd zijn, maar vanuit Belgian Cycling Team zijn er ook nog Wout Van Aert en Remco Evenepoel. Zo is het voor mij bijna onmogelijk om in de selectie te geraken." "Ik denk dat ik zeker wel bij de 20 tot 30 beste renners ter wereld zit. Er rijden dan 180 renners op een WK waar je absoluut bij wil zijn", besloot Philipsen.