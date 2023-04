Tom Boonen over de winstkansen van Tadej Pogačar in Parijs-Roubaix: "Dat is onzin"

Geen Tadej Pogacar aan de start in Parijs-Roubaix. Maar dat de Sloveen kans maakt om er te winnen, is zelfs geen vraag volgens Tom Boonen.

Na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen verklaarde Tadej Pogačar dat hij om mee te kunnen doen voor de zege in Parijs-Roubaix nog zeker een paar kilo zou moeten bijkomen.

Maar volgens Tom Boonen zou Pogačar ook nu al kunnen meedoen voor winst. "Dat je zwaar moet zijn om snel over kasseien te rijden is een verhaal dat een eigen leven is gaan leiden. Maar het is onzin. Je moet gewoon sterk zijn", zegt Boonen in Wielerclub Wattage.

"Vaak zijn grote renners ook sterk. Ze hebben iets meer kracht op het vlakke. Maar Pogačar kan zeker ook de nodige wattages trappen om goed te zijn in Roubaix", zegt Boonen nog.

Evolutie materiaal

Ook het materiaal is de afgelopen jaren zo geëvolueerd dat ook lichte renners snel over de kasseien kunnen rijden. "Er wordt met bredere tubes (van 30 millimeter) gereden. Daardoor is er minder slagkracht in de fiets en is het gewicht minder belangrijk."