Al zichtbaar in de verkenning: Mathieu van der Poel rijdt onder aangepaste ploegnaam, apart verhaal bij Lotto Dstny

In aanloop naar Parijs-Roubaix duiken aparte verhalen op. Bij het kamp-Van der Poel en Lotto Dstny bijvoorbeeld.

Deze twee ploegen horen bij de teams die vandaag het parcours van Parijs-Roubaix verkennen en die verkenning was al veelzeggend. Zo reden Van der Poel en zijn teamgenoten niet rond in een shirt van Alpecin-Deceuninck, maar wel van Alpecin-Elegant. Voor Parijs-Roubaix wordt een aangepaste ploegnaam ingevoerd.

Dat doet denken aan de periode toen Deceuninck nog sponsor was van de ploeg van Patrick Lefevere. In die jaren werd ook al eens de naam Elegant naar voren geschoven rond één bepaalde wedstrijd. Nu is dat dus ook het geval bij Van der Poel, die in tegenstelling tot voor de Ronde dus wel de wegen van Parijs-Roubaix verkent.

Two more sleeps before we attack l’Enfer du Nord! Believe us, we are already excited. 🤩



What do you think about our lineup for @parisroubaix?#AlpecinDeceuninck #ParisRoubaix pic.twitter.com/NJisXBUseF April 7, 2023

Dat gebeurt samen met zijn ploegmaats. Hun namen staan vast, want de selectie voor de Helleklassieker is bekendgemaakt. Ook bij Lotto Dstny hebben ze dat gedaan en daar viel meteen iets op. De Loterijploeg koerst zondag met alleen maar Belgen. Een opvallend gegeven. Dus ook enkel landgenoten te bespeuren bij hen tijdens de verkenning.