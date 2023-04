Het blijft zich mooi afwisselen in de Région Tour: nu weer Uno-X aan het feest na passage over Le Mans-circuit

In de Région Tour kan nu niet meer naast een mooie afwisseling gekeken worden: Uno-X is de ploeg die telkens heeft weten te vieren op de dag na een ritzege van Bryan Coquard.

Het is nu een trend waar niet meer naast gekeken kan worden. Coquard opende de Région Pays de la Loire Tour met een ritzege, waarna Uno-X uitpakte met een mooi één-tweetje met Blikra als winnaar. In rit 3 spurtte Coquard naar de overwinning. Zouden ze dan bij Uno-X de vierde etappe weer naar hun hand zetten?

Ja, dus. Al had het wel wat voeten in de aarde. Een beklimming van tweede, derde en eerste categorie - waarvan de Côte de Gazonfier de moeilijkste passage was - en een passage over het circuit van de 24 Uur van Le Mans: het was wel een rit die één en ander te bieden had.

KAMP EINDWINNAAR

Fredrik Dversnes kwam in de finale aansluiten bij de kopgroep. Er zou dus met zes man gesprint worden voor de zege en de 26-jarige Noor was nog wel de snelste ook. Dversnes bleef Alexander Kamp en Jérémy Levau voor. Voor de Deen Kamp was dit wel voldoende om zijn eindzege veilig te stellen.