Monumentenwinnaar vindt wat de 'Grote Drie' doen niet al te speciaal en verwijst naar Boonen en Cancellara

De 'Grote Drie'. Dat is nu de term die op Van Aert, Van der Poel en Pogačar gekleefd wordt. Speciaal toch, hoe zij het publiek entertainen? Velen zouden hier 'ja' op antwoorden, maar John Degenkolb plaatst het in zijn perspectief.

De 34-jarige Duitser heeft ook al heel wat meegemaakt. In 2015 won Degenkolb zowel Milaan-Sanremo als Parijs-Roubaix, het Monument dat ook dit weekend opnieuw op het programma staat. Wielerkrant had het met de DSM-renner over de heerschappij van de 'Grote Drie'.

"Het is vrij normaal dat de topfavorieten op een heel hoog niveau presteren. Je hebt gezien dat wanneer zij vertrekken, dat het heel moeilijk is voor de rest om te volgen. Ik denk dat het niet al te speciaal is. Het was ook zo in het tijdperk van Boonen en Cancellara", meent Degenkolb. "Het is absoluut zo dat elke generatie grote namen heeft."

Wat niet wil zeggen dat er niets gewijzigd is in de loop der jaren. "Hoe er specifiek gekoerst wordt, is wel zeker veranderd. Het is meer explosief, de koers wordt vroeger geopend." Zo kan ook genoten worden van de huidige toppers. "Het is goed voor de koers. De toeschouwers houden ervan. En voor ons, de andere renners, is het afzien."

Voor hen is het dan misschien eerder fixeren op wedstrijden waar Van Aert, Van der Poel en Pogačar niet aan de start komen. "Dan is het een heel grote kans. En iedereen wil zich dan laten zien." Maar eerst dus Parijs-Roubaix, een wedstrijd waarin twee van de 'Grote Drie' op de deelnemerslijst staan.