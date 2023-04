Zijn talent in de kijker gezet: Alec Segaert, Europees kampioen tijdrijden U23, laat fraaie uitslag optekenen op de weg

Alec Segaert is toch wel een van de grote talenten uit het Belgische wielrennen. Europees kampioen tijdrijden is hij bij de U23, maar ook in wegritten is hij tot één en ander in staat.

Alec Segaert doet met het Development Team van Lotto Dstny mee aan Circuit des Ardennes, een vierdaagse rittenkoers in Frankrijk van 2.2-niveau. Daar reden ze in de tweede etappe van Renneville naar Gruyères, goed voor een afstand van 185,6 kilometer. In deze lastige etappe lag het deelnemersveld volledig uit mekaar en slaagde een drietal renners er in om zich nog te onderscheiden van de rest. Daar hoorde Alec Segaert bij. De anderen waren de Deen Bregnhoj en de Tsjech Zahalka. DERDE IN RIT EN KLASSEMENT Aan de aankomst kon Mathias Bregnhoj vieren met enkele tellen voorsprong op de andere twee. Segaert moest ook in de spurt voor plek 2 de duimen leggen en eindigde zo op een verdienstelijke derde plaats. Segaert is nu ook derde in het algemeen klassement.