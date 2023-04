Arnaud De Lie noemt zijn topfavoriet voor Parijs-Roubaix, maar: "Voor mij moet er voorlopig niks"

Arnaud De Lie staat zondag voor het eerst aan de start van Parijs-Roubaix. Aan winnen denkt hij nog niet, wel aan een goed resultaat rijden.

Arnaud De Lie begon uitstekend aan zijn eerste Vlaamse voorjaar met een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne. In Dwars door Vlaanderen werd hij zesde.

In Parijs-Roubaix denkt De Lie nog niet meteen aan winnen. "De ambitie om een goed resultaat te rijden is er wel. Maar vooral mijn gevoel achteraf wordt bepalend. Als ik er het maximum voor gedaan heb, zal ik blij zijn", zegt hij.

Vorig jaar trok INEOS Grenadiers alles al snel in waaiers, De Lie wil zich niet laten verrassen moest bijvoorbeeld Jumbo-Visma dat ook van plan zijn. "Als er dan een mooie groep van 15, 20 man vertrekt, zal ik niet bang zijn om mee te schuiven. Je holt beter voorop dan achter de feiten aan."

De Lie waagt zich ook aan een pronostiek voor Parijs-Roubaix. "Van der Poel. De meester- piloot. Lampaert en Mohoric vervolledigen het podium. Voor mij moet er voorlopig niks."