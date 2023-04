Bahrain-Victorious ziet na Sonny Colbrelli alweer een renner stoppen door hartproblemen

De Australiër Heinrich Haussler (39) moet zijn fiets noodgedwongen aan de haak hangen. Door hartproblemen komt zijn carrière na 18 jaar tot een einde.

Eind 2022 werd er bij een controle een hartafwijking vastgesteld bij Haussler. Het risico om nog te koersen werd te groot en hij kondigt nu dan ook zijn afscheid van het peloton aan.

Haussler, die in 2010 de Duitse voor de Australische nationaliteit ruilde, reed met het WK op de weg in Wollongong zijn laatste wedstrijd. In totaal mocht hij 22 keer zegevieren, waaronder een Tourrit in 2009.

Dat was het topjaar van Haussler want in het voorjaar van 2009 werd Haussler tweede in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. In Dwars door Vlaanderen werd hij vierde en in Parijs-Roubaix zevende.

Ploegleider

"Ik begon mijn carrière in 2005. Ik ben nu 39 jaar oud en ben achttien jaar prof geweest. Deze sport is mijn levensstijl geworden. Er zijn tranen van vreugde, maar er is ook het verdriet dat ik moet stoppen. Ik ben wel gelukkig dat ik het meeste uit de sport heb gehaald."

Na Sonny Colbrelli is Haussler al de tweede renner van Bahrain-Victorious die moet stoppen met hartproblemen. Haussler blijft wel in de koers en wordt ploegleider bij Bahrain-Victorious, waar hij de laatste 7 jaar reed.