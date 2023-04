Yves Lampaert spreekt zich uit over het bandendruksysteem: "Dat is het belangrijkste"

De afgelopen week was er veel te doen rond de bandendruksystemen. Zo pakken Team DSM en Jumbo-Visma ermee uit.

Met een knopje op het stuur kunnen Team DSM en Jumbo-Visma de bandendruk tijdens een wedstrijd regelen. Handig tijdens een wedstrijd zoals Parijs-Roubaix, want op de kasseien is een lagere bandenspanning ideaal, terwijl je op het asfalt liever een hogere bandendruk hebt.

Yves Lampaert is positief over de systemen. Al maakt Soudal Quick-Step er geen gebruik van. "Er zit wel toekomst in", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Technologie en mechanica staan niet stil. Nog even en we rijden met motors rond", kon er een grapje vanaf.

Over de technologie-evolutie is Lampaert positief, maar hij houdt ook een slag om de arm: "Wout Van Aert rijdt zonder het systeem en dat is de belangrijkste referentie. Eerst gaan we de resultaten afwachten."