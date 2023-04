Ine Beyen schat de kansen van Lotte Kopecky voor de Amstel Gold Race in

Parijs-Roubaix is voor Lotte Kopecky niet helemaal uitgedraaid zoals ze verwacht had. In de Amstel Gold Race wacht een nieuwe kans.

Door een val op zo'n 40 km van de streep kwamen Lotte Kopecky en de andere favorieten nooit tot bij de kopgroep. Uiteindelijk eindigde Kopecky nog 7e. "Nu zal de ontgoocheling heel groot zijn, omdat Parijs-Roubaix helemaal bovenaan haar lijstje stond", denkt Ine Beyen bij Sporza. "Kopecky zal het zichzelf alleen beklagen als ze denkt dat ze een tactische fout heeft gemaakt en er niet alles heeft kunnen uithalen", ging Beyen verder. "Ook vind ik dat het voor haar een grand cru voorjaar is. Het zal bij haar wel nog doordringen." Zo won Kopecky de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen. Ook werd ze in de Strade Bianche 2e. En mogelijk kan ze daar nog wat extra glans aan toevoegen, want ze staat een week naar Parijs-Roubaix aan de start van de Amstel Gold Race. "Ik zie haar daar zeker nog meedoen", is Beyen overtuigd. "In Parijs-Roubaix was ze supersterk en ze heeft er ook op getraind om die korte hellingen over te raken. Ook is ze wat kilo's kwijt. Dus de Amstel is nog meer dan de voorbije jaren op haar lijf geschreven."