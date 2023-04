Intermarché levert opnieuw revelatie: "Groepje Laporte-Van Hooydonck naderde, maar op Vélodrome voel je je bevrijd"

Intermarché heeft er wel een handje van weg om de revelatie te leveren in de Hel. Tom Devriendt werd vorig jaar vierde. Laurenz Rex deed het in 2023 bijna even goed met een negende plek.

Misschien deed zijn naam nog geen belletje rinkelen, maar de vroege vluchter van Intermarché-Circus-Wanty weerde zich als een duivel in een wijwatervat tot in de finale. In Roubaix volgde de bekroning. "Dit is echt zot. Ik heb alles gegeven. Het is hier in Roubaix altijd een speciale koers. Als je aankomt op de Vélodrome, voel je je bevrijd."

De doelstelling die Rex voorop gesteld had, werd ook gehaald. Al was het wel meer dan zomaar een doel. "Het was een droom op top tien te rijden, na al veel pech gekend te hebben in de klassiekers. Dit doet heel de ploeg goed, denk ik. Een top tien in Roubaix is het mooiste geschenk dat ik kon bedenken."

DROMEN

Intermarché werd inderdaad achtervolgd door pech, maar het antwoord is er nu wel. "Je mag nooit het hoofd laten hangen, dat hebben we nog maar eens getoond. We zijn een ploeg die strijd levert. Een ploeg met dromen en we proberen die te realiseren."

Het was echt wel knokken tot op de piste om die positie in de top tien veilig te stellen. "Het groepje Laporte-Van Hooydonck naderde op vijf kilometer van de aankomst tot op twintig seconden. Walscheid en ik hebben mekaar aangemoedigd om vol te blijven gaan. Ik wist dat ik er in moest in geloven. Dit is ongelooflijk."