Ploeg komt met update over Sanne Cant na haar val in Parijs-Roubaix

Sanne Cant is na haar val in Parijs-Roubaix genaaid. Dat heeft haar ploeg Fenix-Deceuninck laten weten.

Op zo'n 40 km van de streep was er een massale val. Elisa Longo Borghini schoof onderuit en sleurde heel wat rensters mee in haar val. Ook Lotte Kopecky en Sanne Cant lagen erbij. Voor Cant was daarmee de wedstrijd gedaan. Ze werd naar het ziekenhuis van Rijsel overgebracht. Daar werd ze genaaid aan wonde op haar voorhoofd en een wonde onder haar oog. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Fenix-Deceuninck Cycling Team (@fenixdeceuninck) Zo was er ook een domper voor Fenix-Deceuninck, want met Marthe Truyen had de ploeg heel de dag iemand vooraan zitten. Ook sprintte ze naar een 3e plaats.