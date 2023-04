Alweer teleurstelling bij Soudal Quick-Step na Parijs-Roubaix: "We mogen ons niet laten kennen"

Soudal Quick-Step heeft ook in Parijs-Roubaix niets kunnen rechtzetten. Tim Merlier was met een 23ste plaats de beste renner. Wilfried Peeters hoopt dat het snel keert.

Parijs-Roubaix is altijd al een koers geweest waar Soudal Quick-Step zich kon tonen. Maar dit jaar lukte dat niet. De ploeg kende bijzonder veel pech. Maar toch kan er niet voorbij worden gegaan aan de slechte resultaten.

"We holden de hele dag achter de feiten aan. En we zijn nooit in koers geweest. Maar ik durf niet te zeggen dat er enkel pech mee gemoeid was. Als je vooraan de koers zit, heb je minder kans op ongelukken en valpartijen…", zei Wilfried Peeters bij Sporza.

Peeters zou liever snel een goed resultaat rijden met de ploeg in het voorjaar. "Want anders kom je in een negatieve spiraal terecht. We proberen de jongens te motiveren om die zo snel mogelijk te doorbreken. We mogen ons niet laten kennen, ook al zijn we ontgoocheld. En er hard voor werken, want een tweede kans krijg je niet zomaar."