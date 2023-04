Belgische ploegmaat geniet volop aan zijde van Van der Poel: "Als hij in de bus begint te roepen, weet je dat hij goed is"

Het is volop genieten bij Alpecin-Elegant. Voor Mathieu van der Poel én voor al zijn ploegmaats. Zo ook voor Jonas Rickaert.

Rickaert hoorde bij diegenen voor wie het in aanloop naar de finale uitkijken was voor verrassende wendingen in Parijs-Roubaix. "Het plan was om op strook 17, na het Bos van Wallers, iets te proberen. Omdat je daar vol wind mee had. Maar Jumbo-Visma trok al door. Als je met drie mee bent, maakt het eigenlijk niet veel uit."

MONUMENTENMAN

Uiteraard heeft Rickaert enkel lovende woorden voor Mathieu van der Poel. "Een supersterke kopman. We zeiden op voorhand al dat Mathieu een echte monumentenman is. Het is een heel speciale kerel. Hij leeft er ook heel hard naartoe. Hij wou deze koers echt winnen en hij heeft 'm binnen. Ik weet niet wat er nu nog volgt."

Bij zo'n grote afspraak valt aan kleine zaken toch te merken hoe belangrijk het is voor Van der Poel. "Hij straalt gewoon rust uit. Voor de start is hij een speelvogel. Een dag voor de koers was er iets meer stress. Dan is hij iets stiller. Je voelt gewoon dat die druk verhoogt."

DRUK OPLEGGEND

"Hij legt zichzelf ook die druk op", weet Rickaert. "Als hij dan op de dag van de koers zelf in de bus begint te roepen, weet je dat hij echt goed is."