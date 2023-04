Johan Museeuw blikt terug op Parijs-Roubaix en trekt duidelijke conclusie over winstkansen Van Aert tegen Van der Poel

Wout van Aert reed op een bijzonder ongelukkig moment lek in Parijs-Roubaix. Maar ook zonder die lekke band had hij niet kunnen winnen denk Johan Museeuw.

Wout van Aert viel op Carrefour de l'Arbre aan maar reed op diezelfde strook nog lek. Van der Poel kwam aansluiten en reed weg van Van Aert, die uiteindelijk nog sprintte naar de derde plaats.

Johan Museeuw blikt terug op Parijs-Roubaix. "We hebben een heel sterke Mathieu van der Poel gezien, die al heel vroeg opende en koerste met de gedachte dat hij al een Monument binnen had en er ook de benen voor had", zei hij bij HLN Live.

Ook zonder lekke band geklopt door Van der Poel

"Van Aert koerste voor mij relax, rustig, heel slim en afwachtend, met denkend aan op Carrefour de l’Arbre zijn demarrage te plaatsen. Hij heeft dat niet kunnen doen door een lekke band. Achteraf is het altijd heel moeilijk om de ‘wat als’ vraag te stellen."

Toch stelt Museeuw die vraag. "Dan hadden ze waarschijnlijk met twee naar de meet gereden en had hij dan Mathieu van der Poel kunnen kloppen? Ik denk persoonlijk gisteren niet. Dan hadden we met Mathieu van der Poel toch dezelfde winnaar hadden gehad, die gisteren een supersterke indruk naliet."