Bondscoach Vanthourenhout over Jasper Philipsen: "Zijn opzet van dit voorjaar is geslaagd, maar"

Jasper Philipsen toonde zich Parijs-Roubaix bijzonder sterk en hij klopte nog Wout van Aert in de sprint om plek twee. Bondscoach Sven Vanthourenhout schat zijn kansen in voor de komende jaren.

Jasper Philipsen had voor het seizoen gezegd dat hij het dit jaar eens moest bewijzen in de voorjaar of hij anders misschien wel alles op de sprint zou moeten zetten in de toekomst.

Maar Philipsen domineerde de Classic Brugge-De Panne en werd dus ook tweede in Parijs-Roubaix. Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout zullen we nog meer zien van Philipsen in de toekomst.

"Hij mag zich nu met recht en reden een klassieke renner noemen. Zijn opzet van dit voorjaar is geslaagd, maar hij heeft zijn eindstreep nog niet bereikt. Hij heeft het potentieel om een super goede klassieke renner te worden", zegt hij bij HLN.

Wat volgend jaar?

Volgend jaar rijdt Philipsen wellicht elke klassieker van Milaan-Sanremo tot Parijs-Roubaix en volgens Alpecin-Deceuninck ook om te winnen. Enkel de E3 en de Ronde zouden te hoog gegrepen zijn door hun zware finale.

"Ik sluit Harelbeke niet uit. Ik durf echter niet zeggen dat Jasper nooit de Ronde zal winnen. Gaat hij de Ronde vijf keer winnen? Neen, maar als de puzzel één keer in elkaar valt", zegt Vanthourenhout nog.