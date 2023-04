Ex-winnaar Peter Sagan komt met update over blessures na zware val in laatste deelname Parijs-Roubaix

Peter Sagan heeft geen goed voorjaar achter de rug. De Slowaak viel in zijn laatste deelname aan Parijs-Roubaix zwaar.

Peter Sagan (33) kondigde eind januari aan dat hij in 2023 zijn laatste jaar op de weg zou rijden en hij in 2024 wil focussen op het mountainbiken op de Olympische Spelen van Parijs.

De Slowaak is dit jaar dus bezig aan zijn laatste voorjaar, maar echt goed loopt dat nog niet. Sagan eindigde in de Omloop en Strade Bianche buiten de top 100, in de Ronde van Vlaanderen moest hij opgeven.

En ook in Parijs-Roubaix, waar hij in 2018 won, ging het mis. Op 150 kilometer van de streep ging Sagan zwaar tegen de grond. De Slowaak liep daarbij een zware hersenschudding op.

"Het was niet het afscheid dat ik graag had gehad in Parijs-Roubaix maar zulke incidenten horen bij dit soort koersen", schreef Sagan op zijn sociale media." Wat de volgende wedstrijd wordt van Sagan is nog niet duidelijk. Een laatste keer de Tour staat zeker nog op het programma van de zevenvoudige winnaar van de groene trui.