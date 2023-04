Intermarché-Circus-Wanty verrast en start met twee veldrijders, waaronder revelatie, in rittenkoers in Italië

Veldrijders Gerben Kuypers en Thijs Aerts nemen namens Intermarché-Circus-Wanty deel aan de Ronde van Sicilië. Toch een verrassing.

Thijs Aerts maakte begin dit jaar de overstap naar Intermarché-Circus-Wanty, Gerben Kuypers begon op 1 maart aan zijn eerste profcontract bij de ploeg. De twee komen vooral uit in het veldrijden.

Maar Kuypers en Aerts rijden ook wegwedstrijden. Normaal doen ze dat voor de opleidingsploeg, Circus-ReUz-Technord. Maar in niet-WorldTour wedstrijden mogen renners van het opleidingsteam ook rijden voor de hoofdploeg.

En dat zullen Aerts en Kuypers doen in de Ronde van Sicilië, een vierdaagse rittenwedstrijd die dinsdag van start gaat. Naast de twee veldrijders rekent de ploeg ook op gevestigde namen.

Niccolò Bonifazio, Kobe Goossens, Simone Petilli en klassementsman Louis Meintjes zijn de andere renners in het team. Meintjes werd vorig jaar nog derde in het eindklassement in Sicilië.