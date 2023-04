Steun voor Van Aert: "Er kan niet simpelweg gesteld worden dat Van der Poel de sterkste was"

Mathieu van der Poel won zondag Parijs-Roubaix. Maar of hij de sterkste man in koers was, daar twijfelt drievoudig winnaar Fabian Cancellara toch aan.

Fabian Canccelara won Parijs-Roubaix zelf in 2006, 2010 en 2013 en kent de wedstrijd dus goed. De Zwitser zag vooral een heel sterke Wout van Aert.

"Mathieu viel twee of drie keer aan in de finale, terwijl Wout alleen volgde. Voor mij was dat een teken dat Wout van plan was om één keer te gaan en dan écht diep, zo diep dat niemand kon volgen. Dat was wat ik dacht toen ik de koers keek", zegt hij bij Cyclingnews.

"Van Aert viel niet even vaak aan, maar zijn twee aanvallen leken meer schade te veroorzaken. De eerste, tussen Haveluy en Wallers, brak de koers open en kostte Filippo Ganna veel."

"Wouts tweede aanval, op Carrefour de l’Arbre, bracht ook iedereen in moeilijkheden. Het kostte Mathieu een tijdje om terug te komen daar. En ook al kwam hij terug, was dat vanwege de lekke band?", stelt de Zwitser.

Lekke band niet de fout van Wout van Aert

"We zullen het nooit weten. Maar ik denk niet dat er simpelweg gesteld kan worden dat Mathieu zondag de sterkste was. Ik ben daar niet zeker van. Maar Roubaix draait niet alleen om wie de sterkste is, het gaat ook om het vermijden van pech."

"Ik denk niet dat het een fout was van Van Aert. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat hij een verkeerde lijn pakte. Hij reed hoe dan ook niet heel anders dan Van der Poel over de kasseien. Die had ook verschillende keren lek kunnen rijden, maar dat gebeurde niet", besluit Cancellara.