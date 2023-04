Straks opnieuw WK wielrennen in België? Belgische grootstad gaat voluit

De stad Brussel wil zich officieel kandidaat stellen om het WK wielrennen te organiseren in 2030. Woensdag gaat de stad zich presenteren als gaststad voor het WK.

Het WK wielrennen in 2022 vond plaats in het Australische Wollongong, in 2021 vond in België het laatste WK plaats met de tijdritten aan de kust en de wegritten in en rond Leuven.

In 2030 wil de stad Brussel in die voetsporen treden. Woensdag wordt in het stadhuis van Brussel de officiële kandidatuur aangekondigd op een persconferentie. Ook premier Alexander De Croo zal aanwezig zijn.

De komende WK's wielrennen vinden plaats in het Schotse Glasgow (2023), het Zwitserse Zürich (2024), het Rwandese Kigali (2025), het Canadese Montréal (2026) en de Franse regio Haute-Savoie (2027).

Het WK werd al tien keer georganiseerd in België, maar Brussel was nog nooit de gaststad. In 2019 was Brussel wel al de organisator van de Tourstart, wat toen een groot succes was.