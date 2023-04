Tom Boonen over Parijs-Roubaix: "Denk niet dat Wout beter was dan Mathieu"

Tom Boonen keek met veel aandacht naar Parijs-Roubaix. En hij twijfelt ook over de uitkomst van de koers als Van Aert niet lek was gereden.

"Mathieu heeft als enige zijn tactiek opgedragen aan de rest. Wout had oog voor één renner, zoals dat vaker het geval is. Hij wist ook dat Mathieu hem ergens eraf zou willen rijden, wat dan niet gelukt is", zegt Boonen in de podcast Vals Plat.

"Dan komt dat kritieke punt waar Jasper tegen Degenkolb aanrijdt, waar die twee bijna stil staan. Ze gaan dan tien á vijftien per uur trager, waarna Mathieu er ook weer makkelijk naartoe gaat. Simpel gezegd denk ik niet dat Wout beter was dan Mathieu."

Philipsen wint zonder lekke band van Van Aert

Wout van Aert zette op Carrefour de l'Arbre zijn grote aanval en sloeg ook een gat, maar Mathieu van der Poel kwam weer aansluiten. Van Aert stond lek en Van der Poel kon wegrijden van Van Aert en won.

Maar ook zonder lekke band had Van Aert het moeilijk gehad denkt Boonen. "Als Wout niet lek rijdt, dan rijdt Jasper (Philipsen, red.) er weer terug naar toe. En dan wint Jasper Philipsen volgens mij Parijs-Roubaix", stelt Boonen nog.