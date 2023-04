Belg van Soudal Quick-Step spreekt zich duidelijk uit over de slechte resultaten van de ploeg

Dat dit niet de meest fijne periode is voor Soudal Quick-Step, is duidelijk. De resultaten vallen tegen en daar moet dringend wat aan gedaan worden.

Oké, de ploeg heeft ook al 18 zeges binnengehaald, maar in de klassiekers is het een zeer mager beestje. Hoe gaat een ervaren man als Dries Devenyns daarmee om? "Wij aanvaarden dat. Het is wat het is. Het kan alleen maar beter. We mikken ook nog op de Giro met Remco Evenepoel bijvoorbeeld."

MOTIVATIE

Wanneer we ons inleven in de posities van de renners, kunnen we ons inbeelden dat het wel een extra prikkel teweeg brengt. Wanneer Soudal Quick-Step binnenkort dan wel die felverhoopte zege uit de brand sleept, kan het zo zijn gram halen. "Of het voor extra motivatie zorgt? Jawel, maar wij zijn elke dag gemotiveerd."

In de Brabantse Pijl dan maar opnieuw proberen. "We hebben Andrea Bagioli, we hebben Rémi Cavagna. We hebben meerdere kansen. Ik denk dat Bagioli wel de meest vooraanstaande man is, maar ook Rémi Cavagna kan een move doen."