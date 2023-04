Voorzitter Belgian Cycling ziet belangrijke troeven voor het WK 2030 in Brussel: "Zo acht ik de kans heel groot"

Brussel wil het WK in 2030 organiseren. Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, ziet enkele troeven.

In totaal organiseerde België al 10 keer het WK wielrennen. De laatste keren waren in 1988 (Ronse), 2002 (Zolder) en 2021 (Leuven). Brussel wil in 2030 opnieuw het WK naar België brengen. Het zou dan de 1e keer ooit de gaststad zijn.

"Het succes van 2021, met de tijdritten in Brugge en de wegritten in Leuven, heeft bewezen dat het enthousiasme in ons land enorm", vertelde Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, aan Het Laatste Nieuws. "Ook hebben we toen bewezen dat koers in ons DNA zit."

Van Damme acht de kans heel groot dat het WK in 2030 in Brussel zal doorgaan: "We hebben heel hard aan het dossier gewerkt. Ook is Brussel niet alleen de hoofdstad van België, maar ook van Europa. Dat is voor de UCI extra prestige. Bovendien bestaat België in 2030 200 jaar."

In augustus wordt in Glasgow het WK voor 2030 toegewezen. In 2024 gaat het WK in Zürich door. Daarna volgen nog Kigali (2025), Montréal (2026) en de Haute-Savoie (2027).