Dirk De Wolf zal een trainingsritje met Lotte Kopecky niet snel vergeten: "Mijn respect is nog groter"

Lotte Kopecky en Dirk De Wolf hebben een trainingsritje gehouden. De Wolf heeft afgezien en had achteraf alleen nog maar meer respect voor Kopecky.

De vertrek en aankomst van hun tocht lagen in Assenede. Lotte Kopecky en Dirk De Wolf maakten een lus tot in Breskens (Zeeland) en keerden dan terug.

Alleen stond er die dag veel wind. "Het was beuken tegen de wind. Een uur en drie kwartier heb ik naast Kopecky gereden. Zo heb ik mezelf kapotgereden", vertelde De Wolf in Wielerclub Wattage.

Het was zo erg dat De Wolf zelfs niet meer kon antwoorden op de vragen van Kopecky. Zo kapot was hij. Bij het keerpunt in Breskens zei hij dat hij zich in haar wiel zou zetten. "Maar ze reed dan nog sneller", aldus De Wolf.

Uiteindelijk pakte De Wolf een kortere weg naar Assenede: "Ik was nog maar 2 minuten bij haar thuis of zij kwam daar ook al toe. Op haar kilometerteller stond er 97 km, terwijl op die van mij 82 km stond."

De Wolf zette zijn ritje op Strava. "Mijn respect is voor haar alleen maar groter geworden. Wat een sterke vrouw is me dat zeg", schreef hij erbij.