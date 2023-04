Philippe Gilbert slaat mea culpa en verduidelijkt eerdere uitspraken over Wout Van Aert en Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix

Philippe Gilbert heeft zijn column in L'Equipe verduidelijkt. Dat deed hij in een videoboodschap.

In zijn column in L'Equipe na Parijs-Roubaix vertelde Philippe Gilbert dat Wout Van Aert in de finale te veel risico's nam omdat hij de verwinning zou verlangde. Daardoor reed hij lek, terwijl Mathieu van der Poel de valstrikken kon ontwijken en zo niet leek reed.

Achteraf kwam er veel commentaar op zijn column. Daardoor verduidelijkte Gilbert in een videoboodschap zijn boodschap.

"Parijs-Roubaix behoort tot de monumenten en die koersen duren langer dan 6 uur. Daardoor zijn die koersen zeer zwaar en neemt vermoeidheid toe en is het moeilijker om je concentratie te bewaren", aldus Gilbert. "Ook is de ruimte tussen kasseien zeer klein en met je banden van 3 cm is het dan zeer moeilijk om daartussen te mikken."

Gilbert gaf daarbij een voorbeeld waar hij zelf lek reed in de finale van Parijs-Roubaix: "Ik viel aan en nam alle risico's. Door de hoge snelheid kon ik de kasseistrook niet helemaal lezen en raakte ik een kassei verkeerd. Zo reed ik lek."

Volgens Gilbert gebeurde dat ook bij Van Aert: "Door de snelheid en de vermoeidheid is het moeilijker. Je zou dan extra zekerheid kunnen inbouwen door minder risico's te nemen, waardoor je uiteindelijk enkele risico's verliest, maar niet lek rijdt."

Ten slotte gaf Gilbert ook nog mee dat hij niet iets tegen Van Aert of van der Poel heeft. "Ik ben fan van elke renner", besloot hij.