Topfavoriet Tadej Pogacar kent zijn ploegmaats voor de 'onbekende' Amstel Gold Race

Tadej Pogacar kent zijn ploegmaats voor de Amstel Gold Race. Het is de 2e keer dat hij de Nederlandse klassieker zal rijden.

Zondag is Tadej Pogacar topfavoriet voor de Amstel Gold Race. Hij krijgt een stevige ploeg rond hem. Matteo Trentin en Marc Hirschi zijn zijn belangrijkste luitenanten en ook Sjoerd Bax, Ryan Gibbons, Felix Grossschartner en Rui Oliveira zullen aan de start staan.

Voor Pogacar wordt het min of meer onbekend terrein. Enkel in 2019 deed hij mee en toen gaf hij op. "Ik weet wel dat het een lang en zwaar parcours is", liet de Sloveen via UAE Team Emirates weten. "Ook moet er veel geklommen worden. Dus we moeten ons voor een zware wedstrijd opmaken."

"Het voorjaar was al succesvol, maar we zijn ook voor de klimklassiekers hongerig om goede resultaten neer te zetten. Te beginnen met de Amstel", besloot Pogacar.