Winnen Jumbo-Visma, UAE, Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck te veel?: teambaas pleit voor een drastische ingreep

In 2023 hebben Jumbo-Visma, Soudal Quick-Step, UAE Team Emirates en Alpecin-Deceuninck zo'n 73% van de WorldTour-wedstrijden gewonnen. Marc Madiot, teambaas van Groupama-FDJ pleit voor een beperking van het budget.

La Dernière Heure telde de WorldTour-zeges in 2023. Daaruit bleek dat 4 teams 73% van de zeges pakte. Het gaat om Jumbo-Visma, Soudal Quick-Step, UAE Team Emirates en Alpecin-Deceuninck, terwijl 5 teams nog altijd geen WorldTour-zege in 2023 hebben. Dat zijn Astana, Arkéa Samsic, Groupama-FDJ, Intermarché-Circus-Wanty en AG2R-Citroën.

"Kijk naar de budgetten van de ploegen en naar de zegestand", vertelde Marc Madiot, teambaas van Groupama-FDJ, aan de Waalse krant. "Zij kunnen 6 tot 7 kopmannen opstellen, maar wij niet. Zo was er de 2e plaats van David Gaudu in Parijs-Nice, maar wij hebben daar wel 100% voor moeten werken om alle details te doen kloppen."

Madiot heeft dan ook een voorstel om dat verschil tegen te gaan: "De budgetten van de teams moeten beperkt worden. Anders zullen we in een situatie blijven, waarin de grote teams alles blijven controleren. Maar het is heel moeilijk om dingen te veranderen."

Vincent Lavenu, teambaas van AG2R Citroën, nuanceerde de situatie meer: "Natuurlijk doet een groot budget al veel, maar er zijn grote teams zoals BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious die bovenaan niet meedoen. Het gaat dus ook om hoe je met je budget omgaat. Wij zitten financieel niet veraf van de grote teams, maar we voldoen niet aan de verwachtingen."