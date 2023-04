Alpecin-Deceuninck moet in laatste instantie nog zijn kopman voor de Amstel Gold Race thuislaten

Quinten-Hermans heeft in laatste instantie nog forfait voor de Amstel Gold Race gegeven. Hij is ziek.

Alpecin-Deceuninck ging onder meer met Quinten Hermans als kopman naar de Amstel Gold Race, maar dat gaat niet door. Hermans is namelijk ziek. "Hij heeft een infectie aan de luchtwegen", liet de ploeg via sociale media weten.

"De symptonen zijn er sinds enkele dagen", aldus Hermans. "Ook is het nog niet genoeg onder controle om in de Amstel te kunnen starten. Het is beter om nog wat extra te rusten en zo voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik fit te zijn."

Maandag volgt een nieuwe test. Dan zal er bepaald worden of Hermans in de Waalse Pijl kan starten.

Zo start Alpecin-Deceuninck met Sören Kragh Andersen als enige kopman. Ook zijn er nog Tobias Bayer, Xandro Meurisse, Robert Stannard, Fabio Van Den Bossche en Gianni Vermeersch. Jimmy Janssens vervangt Hermans in de selectie.