Intermarché-Circus-Wanty ziet een topweek in Sicilië met tal van ereplaatsen en een prijs beloond

Intermarché-Circus-Wanty heeft er een geweldige Ronde van Sicilië opzitten. Het team is met 3 renners in de top 10 geëindigd en ook hebben ze het ploegenklassement op zak gestoken.

Niccolo Bonifazio had al de 2e rit gewonnen. Zo stond Intermarché-Circus-Wanty er al goed voor. Ook deden ze na 3 dagen nog met 3 renners mee in het klassement.

De slotrit werd niet gewonnen, maar was toch een succes voor het Belgische team. Louis Meintjes reed weg van de andere favorieten en ging op zoek naar Alexey Lutsenko. De Zuid-Afrikaan kon Lutsenko niet meer bijhalen, maar werd wel knap 2e. Achter hem reden Kobe Goossens en Simone Petilli met de andere klassementsrenners over de streep.

Die goede prestaties leverde de ploeg heel wat op. Meintjes eindigde 2e in het algemeen klassement en ook Goossens (6e) en Petilli (8e) eindigden in de top 10. Zo had Intermarché-Circus-Wanty in Sicilië 3 renners in de top 10.

En niet alleen in het algemeen klassement was de ploeg succesvol. Ze pakten het ploegenklassement mee naar huis dankzij de sterke slotrit.