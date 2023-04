Alweer tweede! Revelatie Ben Healy onthult zijn geheim na fenomenale week

Ben Healy (22) kan terugblikken op een fantastische week. Zowel in de Brabantse Pijl als in de Amstel Gold Race werd hij tweede.

Bij het grote publiek was de 22-jarige Ben Healy tot voor deze week nog een nobele onbekende. Maar de Ier maakte deze week dus indruk met twee keer een tweede plaats.

Toch komt Healy niet uit het niets. Hij won dit jaar al de GP Industria & Artigianato en een rit in de Coppi e Bartali. Maar de Ier vindt vooral zelf dat hij deze winter een grote stap vooruit heeft gezet.

"Mijn geheim? Ik heb een beetje gewicht verloren en ik doe hard mijn best op training. En dat lijkt te lonen", stelde Healy bij Sporza. De Ier koerste attent voorin en was mee met Pogacar en Pidcock in de goede vlucht.

Op de Keutenberg moest Healy samen met Pidcock lossen na een zoveelste aanval van Tadej Pogacar. "Ik ben gewoon blij dat Tom Pidcock ook moest afhaken en ik nog een bondgenoot had." Even later kon hij Pidcock ook nog lossen voor plek twee.

Vorm doortrekken

Healy steekt dus in een uitstekende vorm en wil dat ook volgende week nog doortrekken. In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik probeert hij nog beter te doen dan die tweede plaats.