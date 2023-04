🎥 Geoghegan Hart pakt twee op twee in de Alpen, maar maakt zich na de finish nog erg boos

In de tweede rit van de Tour of the Alps heeft de Brit Tao Geoghegan Hart opnieuw gewonnen. De Brit was opnieuw de sterkste in de sprint.

Aan de start van de tweede rit in de Tour of the Alps geen Cian Uijtdebroeks meer, hij was wat ziek en kampte met koorts. Tao Geoghegan Hart verdedigde dan weer zijn leiderstrui. Een groep van vijf renners probeerde aan het peloton te ontsnappen, maar INEOS Grenadiers controleerde alweer. Onder meer Laurens De Plus zette zich op kop voor Hart op de slotklim. De Colombiaan Buitrago en ook de Ecuadoraan Cepada probeerden nog weg te rijden in het slot, maar het werd toch sprint op de piste in Ritten. De Oostenrijker Felix Gall kwam in het opdraaien van de piste nog ten val en nam bijna Geoghegan Hart mee in zijn val, maar die ontsnapte. De Brit maakte het net als maandag eenvoudig af in de sprint en boekte zijn tweede overwinning op rij. De Brit leek na de finish wel nog erg boos op Gall, want ook Hart lag bijna tegen de grond en kon zo de Giro aan zich voorbij zien gaan. 🚴⛰️ | Felix Gall gaat hard tegen het asfalt in de aanloop naar de sprint, maar het is Tao Geoghegan Hart die zijn tweede etappe op rij pakt! 🇬🇧👏 #TouroftheAlps



