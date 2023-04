De benen van Pogačar of Evenepoel? Revelatie Ben Healy maakt duidelijke keuze

Ben Healy maakte vorige week indruk met zowel in de Brabantse Pijl als in de Amstel Gold Race tweede te worden. En ook in de komende klassiekers mogen we Healy verwachten.

De wielerwereld ontdekte vorige week de Ier Ben Healy (22). Hij leek in de Amstel Gold Race zelfs nog naar Pogačar toe te rijden, maar de wagen van de koersdirectie besliste daar anders over. Toch denkt Healy niet dat het een verschil had uitgemaakt. "Zelfs als ik was teruggekeerd, dan zou dat de uitslag niet veranderd hebben", zegt Healy bij Sporza. "Al had een terugkeer wel meer animo gegeven." Liever de benen van Pogačar Ook in Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staat Healy aan de start, al geeft hij zichzelf in de Waalse Pijl niet veel kans. "Explosiviteit is niet mijn sterkste punt en dat heb je woensdag nodig. In Luik verliest iedereen zijn punch." Vorige zondag koerste Healy al tegen Pogačar, in Luik komt daar nog Remco Evenepoel bij. "Wiens benen ik zou willen lenen? Doe mij maar die van Pogačar. Het was indrukwekkend hoe hij wegreed op de Keutenberg", zegt Healy nog.