Opnieuw moet een beloftevolle Belg opgeven in de Alpen, komt de Giro in gevaar?

Opnieuw heeft een Belg moeten opgeven in de Tour of the Alps. Harm Vanhoucke heeft opgegeven omdat hij zich niet 100% voelt.

Met Cian Uijtdebroeks had er dinsdag al een Belg moeten opgeven in de Tour of the Alps. Woensdag kwam dus ook Harm Vanhoucke van Team DSM niet aan de start in de derde rit.

Vanhoucke rijdt sinds dit seizoen bij DSM en presteerde ook al goed. Zo werd Vanhoucke tiende in het eindklassement in de UAE Tour. In Tirreno-Adriatico eindigde hij 19de in het eindklassement.

Maar in de eerste twee ritten van de Tour of the Alps lukte het al niet voor Vanhoucke. Na twee ritten stond Vanhoucke op de 63ste plaats in het klassement, op meer dan 17 minuten van leider Geoghegan Hart.

Vanhoucke zal zich nu thuis voorbereiden op de Giro, waar hij op 6 mei ook aan de start zal staan. Tegen dan hoopt Vanhoucke weer helemaal fit te zijn.