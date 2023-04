Twee favorieten voor de Waalse Pijl in laatste instantie niet aan de start, ook Luik-Bastenaken-Luik in gevaar

Benoît Cosnefroy en Jai Hindley moeten forfait geven voor de Waalse Pijl. Beide kopmannen zijn ziek.

De vorm zat alleszins goed bij Cosnefroy, die in de Brabantse Pijl derde werd en in de Amstel Gold Race eindige de Fransman als 16de. In 2020 eindigde Cosnefroy al eens tweede in de Waalse Pijl.

"Hij is herstellende, maar hij is te zwak om mee te kunnen doen in een veeleisende wedstrijd als de Waalse Pijl", laat het team weten. Luik-Bastenaken-Luik wordt dus ook een vraagteken voor de ploeg.

Ook bij BORA-hansgrohe mogen ze de Australiër Jai Hindley een van hun kopmannen schrappen. Hindley kampt met een luchtwegeninfectie en gaat niet van start. Of Luik-Bastenaken-Luik in gevaar komt voor hem, is nog niet duidelijk.

