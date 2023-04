Concurrent van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar is hersteld en rijdt Luik-Bastenaken-Luik

Benoît Cosnefroy rijdt zondag Luik-Bastenaken-Luik. Hij is opgenomen in de selectie van AG2R Citroën en lijkt dus voldoende hersteld.

Voor de Waalse Pijl moest Benoît Cosnefroy in laatste instantie nog passen. Zo stond er een favoriet minder aan de start van de klimklassieker. Cosnefroy had last van een bronchitis.

AG2R communiceerde meteen dat zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik niet in gevaar kwam, maar het was natuurlijk altijd hout vasthouden. Donderdag kwam er dan bevestiging. Cosnefroy zat in de selectie voor La Doyenne.

Cosnefroy is natuurlijk de kopman bij AG2R Citroën. Hij krijgt onder meer Mikael Cherel en Ben O'Connor naast zich. Ook Aurélien Paret-Peintre zit in de selectie.

De voorbije weken toonde Cosnefroy al zijn goede vorm. Hij werd 4e in de Brabantse Pijl en 21e in de Amstel Gold Race. In de Ronde van Vlaanderen werd hij 16e.