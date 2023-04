De gele trui of de Belgische driekleur?: Yves Lampaert maakt de moeilijke keuze

Yves Lampaert werd ooit Belgisch kampioen en droeg vorig jaar een dag de gele trui. Wat het mooiste was is moeilijk om te kiezen.

In 2018 werd Yves Lampaert in Binche Belgisch kampioen op de weg. 4 jaar later won hij de openingstijdrit in de Tour de France, waardoor hij de gele trui mocht dragen. Een dag later speelde hij die door de bonificatieseconden alweer kwijt.

In de podcast Vals Plat kreeg Lampaert het dilemma voorgeschoteld: de Belgische driekleur of de gele trui. "Het zotste was de gele trui, maar het mooiste is om een jaar in de Belgische trui te mogen rondrijden", was zijn antwoord.

Meteen dacht Lampaert verder na: "Maar er gaan veel meer mensen onthouden dat ik de gele trui gedragen heb. Niet alleen internationaal, maar ook nationaal."

Daar had zijn uitspraak I'm just a farmer's son from Belgium veel mee te maken. "Ik was toen gewoon mezelf. Al was ik mezelf toen misschien ook wat kwijt, want als je de rest van de top 10 bekijkt en je ziet al die andere namen, dat is ook wel een monument. Ik wist het ook gewoon niet meer op dat moment", besloot Lampaert.