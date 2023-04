Goed nieuws voor Soudal Quick-Step: Julian Alaphilippe rijdt Luik-Bastenaken-Luik, maar wat wordt zijn rol?

Het is officieel bevestigd: Julian Alaphilippe rijdt Luik-Bastenaken-Luik. Zo heeft Soudal Quick-Step een extra wapen.

In de Ronde van Vlaanderen kwam Julian Alaphilippe ten val en stootte hij zijn knie. Sindsdien was hij uit en moest hij de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl overslaan.

Ook Luik-Bastenaken-Luik was onzeker, maar Soudal Quick-Step veegde alle twijfel van tafel. Alaphilippe zal zondag in Luik aan de start staan.

In welke rol dat zal zijn, is nog niet duidelijk. In principe is hij naast Remco Evenepoel medekopman, maar door zijn recente blessures kan het zijn dat hij meer in dienst zal rijden.

Bij L'Equipe verklaarde Alaphilippe dat al eerder: "Momenteeel ben ik niet 100%. Als ik Luik zal rijden, zal dat eerder in dienst van Remco Evenepoel zijn."

Anderzijds meldde ploegleider Wilfried Peeters in Het Laatste Nieuws dat hij hard aan het werken was: "Op de dag van de Amstel Gold Race werkt Alaphilippe een training van 210 km aan een stevig tempo af en het ging goed." Het wordt dus zondag afwachten welke rol Alaphilippe zal hebben.