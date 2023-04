'Mathieu van der Poel denkt aan extra wedstrijd tijdens het super-WK'

Mathieu van der Poel denkt eraan om in Glasgow ook het WK mountainbike te rijden. Dat meent de NOS.

Tussen 3 en 13 august wordt in Glasgow een super-WK verreden. Op 6 augustus wordt de wegrit verreden. 6 dagen later volgt het WK mountainbike.

Mathieu van der Poel zal tijdens de wegrit een van de favorieten zijn om de wereldtitel te pakken. Mogelijk voegt hij daar nog het WK mountainbike aan toe.

Volgens de NOS zou van der Poel in 2023 nog enkele mountainbikewedstrijden rijden. Alleen is het nog niet duidelijk wanneer hij dat wil doen. "Ik ga hem daarover bellen", aldus bondscoach Gerben de Knegt. "Ik snap wel dat het bij hem niet de hoogste prioriteit is, maar voor mij is het wel een vraag."

Het WK zou wel belangrijk kunnen zijn voor de Olympische Spelen in Parijs. Momenteel staat Nederland te laag op de ranking om een renner af te leveren, maar mits een goed WK kan het zich meteen plaatsen.