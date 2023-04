Tadej Pogacar kan een zelden geziene triple pakken: zij gingen hem voor

Na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl kan Tadej Pogacar ook Luik-Bastenaken-Luik winnen. Als hij daarin slaagt, wordt hij de 3e renner ooit die daarin slaagt.

Zondag kan Tadej Pogacar geschiedenis schrijven door Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Daarmee zou hij de 3e renner worden die de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik in hetzelfde jaar winnen.

Davide Rebellin was de 1e die dat deed. In 2004 pakte hij de triple. 7 jaar later had hij al een opvolger. Philippe Gilbert was toen de koning van de Ardennen.

"Het zou fantastisch zijn om ook Luik te winnen", vertelde Pogacar aan Het Nieuwsblad. "Of ik daarmee de 3e renner wordt die de triple pakt, weet ik niet zo goed. Ik ben niet zo sterk in lijstjes, maar zondag komt wel de grootste van allemaal en het doel is om opnieuw te winnen."