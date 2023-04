Opvallend: renner stapt uit de Ronde van de Alpen om Luik-Bastenaken-Luik te rijden

Aleksandr Vlasov is niet meer in de Ronde van de Alpen van start gegaan. Door de vele ziektegevallen in zijn ploeg rijdt hij Luik-Bastenaken-Luik.

In de Ronde van de Alpen waren ze aan de slotdag toe, maar dat was zonder Aleksandr Vlasov. De nummer 7 in het klassement verscheen niet meer aan de start. Hij stond op 49 seconden van leider Tao Geoghegan Hart. Vlasov is niet ziek of heeft nergens een blessure opgelopen. Bij zijn ploeg BORA-hansgrohe is dat wel het geval. Daardoor kon het geen volledige selectie voor Luik-Bastenaken-Luik opstellen. Vlasov reisde daarom naar België om de selectie voor La Doyenne te vervoegen. In het verleden reed Vlasov al een keer Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar werd hij 14e en kwam hij te kort in de sprint voor de 2e plaats.