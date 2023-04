Serieuze tegenslag voor Tiesj Benoot en Jumbo-Visma vlak voor de start van Luik-Bastenaken-Luik

Tiesj Benoot en Jumbo-Visma krijgen nog een serieuze tegenslag net voor de start van Luik-Bastenaken-Luik. Twee renners komen namelijk niet aan de start.

Na bijna drie jaar rijdt corona nog altijd mee in het peloton. Dat ondervindt Jumbo-Visma aan den lijve net voor Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlander Sam Oomen en Belg Tosh Van der Sande hebben positief getest en kunnen niet van start gaan.

Jumbo-Visma komt zo maar met vijf renners aan de start in Luik-Bastenaken-Luik en had al niet de sterkste ploeg. Want onder meer Primož Roglič en Jonas Vingegaard stonden al niet aan de start.

Tiesj Benoot kan nog rekenen op de steun van Attila Valter, Jan Tratnik, Michel Hessmann en Gijs Leemrijze. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar bekampen wordt dus nog wat moeilijker voor Benoot en Jumbo-Visma.